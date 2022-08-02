أسواق
“إريكسون” توسع نشاطها في شبكات الجيل الخامس
أعلنت شركة “إريكسون”، عن استكمال استحواذها على شركة “فوناج” بهدف دعم إستراتيجيتها للاستفادة من الريادة التكنولوجية لتنمية أعمالها في مجال شبكات الهاتف المحمول، والتوسع في قطاع المؤسسات. وهي الصفقة التي توفر للشركة عناصربنيوية قوية تتيح لها تقديم مجموعة كاملة من حلول الاتصالات، بما في ذلك خدمات منصةأكمل القراءة »
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