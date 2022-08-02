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الرياضة

المباركـي ينضـم للسوالـم

منذ 18 ثانية
سيعمل مساعدا لعبوب والفريق يخوض تربصا بوالماس انضم بوشعيب المباركي إلى الطاقم التقني لشباب السوالم، ليواصل الفريق تعاقده مع لاعبين تألقوا رفقة الرجاء الرياضي في السنوات الماضية، من أجل الاستفادة من تجربتهم في بطولة القسم الأول. والتحق المباركي مدربا مساعدا لشباب السوالم، إذ سيخوض أول تجربة رفقةأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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