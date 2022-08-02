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مجتمع

تمديد نشاط “سامير” لثلاثة أشهر

منذ 17 ثانية
قررت المحكمة التجارية بالبيضاء تمديد نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، إذ أصدرت الجمعة الماضي، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر إضافية. وأفادت مصادر مقربة من نقابة الشركة، أن هذا الحكم الجديد يسمح باستمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقودأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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