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الملك يوجه مساء اليوم السبت خطابا ساميا

منذ 14 ثانية
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Sa MajestÈ le Roi Mohammed VI adresse un Discours ‡ la Nation ‡ líoccasion du 21-Ëme anniversaire de líaccession du Souverain au TrÙne de Ses glorieux ancÍtres. 29072020-TÈtouan

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيوجه مساء اليوم السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه السبت 30 يوليوز 2022، ابتداء من الساعة التاسعة مساء”.

منذ 14 ثانية
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