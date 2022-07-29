عيد العرش … الملك يعفو على 1769 شخصا من بينهم حالات إنسانية

بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، بلغ مجموعهم 1796 شخصا من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث، ليبلغ مجموع عدد المشمولين بالعفو المولوي الكريم بهذه المناسبة السعيدة 1769 شخصا موزعين كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1459 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 74 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 1375 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 02 نزيلين إثنين

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 08 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 310 شخصا وهم كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 100 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 10 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 190 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 10 أشخاص

المجموع العام : 1769

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.