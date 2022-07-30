حموشي يقدم الدعم لعائلة مفتش شرطة فارق الحياة في عملية أمنية

قرّر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح شهيد الواجب مفتش الشرطة حسن شاكور ترقية استثنائية، لتضحيته الجسيمة في سبيل ضمان أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم.

وأسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ولمصالح ولاية أمن الرباط، من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة شهيد الواجب، ومواكبتها في هذا المصاب الجلل الذي لا رادّ لقضاء الله فيه ولا تعقيب لحكمه.

وكان موظف الشرطة الفقيد يعمل قيد حياته بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، و توفي بالمستشفى بسبب مضاعفات إصابته بجروح بليغة باستعمال السلاح الأبيض، أثناء اضطلاعه بمهامه الوظيفية، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص هدّد سلامة المواطنين وممتلكاتهم في 17 يوليوز الجاري.