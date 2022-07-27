الصباح الفني
لقطات
لص يعيد ساعة ويعتذر أظهرت كاميرا مراقبة لصا يسرق ساعة من سائح كان جالسا في إحدى مقاهي إيطاليا، قبل أن يقرر إعادتها له، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية. وتوثق لقطات كامير المراقبة سائحا سويسريا يجلس مطمئنا في إحدى مقاهي ساحة “بيازا يونيتا” في مدينة تريستا، شمال غرب إيطاليا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا