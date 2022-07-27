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الصباح الفني

لقطات

منذ 17 ثانية
لص‭ ‬يعيد‭ ‬ساعة‭ ‬ويعتذر أظهرت‭ ‬كاميرا‭ ‬مراقبة‭ ‬لصا‭ ‬يسرق‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬سائح‭ ‬كان‭ ‬جالسا‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مقاهي‭ ‬إيطاليا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬إعادتها‭ ‬له،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ “‬ذا‭ ‬صن‭” ‬البريطانية‭.‬ وتوثق‭ ‬لقطات‭ ‬كامير‭ ‬المراقبة‭ ‬سائحا‭ ‬سويسريا‭ ‬يجلس‭ ‬مطمئنا‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مقاهي‭ ‬ساحة‭ “‬بيازا‭ ‬يونيتا‭” ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تريستا،‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إيطاليا،‭أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية


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