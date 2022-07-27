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وطنية

برلمانيون‭ “‬يتسولون‭” ‬الريع‭ ‬من‭ ‬وزراء

منذ 3 دقائق
لقجع‭ ‬يرفض‭ ‬طلب‭ ‬نائب‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭ ‬التمس‭ ‬إعفاء‭ ‬ضريبيا‭ ‬لصديقه رفض‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬تلبية‭ ‬طلب‭ ‬برلماني‭ ‬طارده‭ ‬إلى‭ “‬بارك‭” ‬سيارات‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتمس‭ ‬منه‭ ‬إعفاء‭ ‬ضريبيا‭ ‬لفائدة‭ ‬صديق‭ ‬أو‭ ‬شريك‭ ‬له،‭ ‬يملك‭ ‬معملا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرده‭ ‬خائبا‭.‬ وحاول‭ ‬البرلماني،‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأسقطته‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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