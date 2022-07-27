وطنية
برلمانيون “يتسولون” الريع من وزراء
لقجع يرفض طلب نائب من الأغلبية التمس إعفاء ضريبيا لصديقه رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تلبية طلب برلماني طارده إلى “بارك” سيارات الوزراء، والتمس منه إعفاء ضريبيا لفائدة صديق أو شريك له، يملك معملا، قبل أن يرده خائبا. وحاول البرلماني، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، وأسقطته المحكمة الدستورية منأكمل القراءة »
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