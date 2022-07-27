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اذاعة وتلفزيون

أسرتي” على “الأولى” 

منذ 39 ثانية
 سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة 10 و40 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “أسرتي” من تقديم زينب صابر. وقالت القناة إن فقرات الموسم الجديد من البرنامج مصممة من أجل مرافقة المشاهد في حياته اليومية، والإجابة عن أسئلته المتعددة في مواضيع تهتم بالصحة والتغذية والأسرةأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية


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