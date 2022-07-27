الصباح الفني
تتويج “الأوراق الميتة” بتافراوت
حصول بحاج على جائزة أحسن دور نسائي في مسابقة الفيلم الأمازيغي المغاربي توج الفيلم المغربي “الأوراق الميتة”، للمخرج يونس الركاب، بالجائزة الكبرى لمهرجان تافسوت للفيلم الأمازيغي المغاربي، في دورته الرابعة، والمقام بتافراوت، في الفترة الممتدة بين 21 و24 يوليوز الجاري. ومنحت لجنة التحكيم، التي تتكون من الممثلة الجزائرية غانية رامي،أكمل القراءة »
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