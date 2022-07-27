الصباح الفني
تاج الدين تروج لـ”بغيت حياتك”
حرصت الممثلة ساندية تاج الدين، على استغلال صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، للترويج لأحدث أعمالها التلفزيونية، ويتعلق الأمر بمسلسل يحمل عنوان “بغيت حياتك”. ونشرت على صفحتها صورة مركبة تجمع بعض نجمات المسلسل الجديد، والذي يعد من إنتاج القناة الثانية “دوزيم” وإخراج شوقي العوفير. ويجمع المسلسل الجديد، والذي ستراهن عليه القناة منأكمل القراءة »
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