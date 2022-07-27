الصباح الفني
نقابات تعيد “حقوق المؤلفين” إلى الجدل
اعتبرت أنه “لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية” عادت نقابات فنية إلى الاحتجاج، والتعبير عن رفضها المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وذهبت النقابات إلى حد وصف مشروع القانون، الذي صادق عليه، أخيرا، مجلس النواب في جلسة تشريعية بالإجماع، بـ”لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية”. وفي الوقتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا