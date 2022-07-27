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الصباح الفني

نقابات تعيد “حقوق المؤلفين” إلى الجدل

منذ 11 دقيقة
اعتبرت أنه “لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية” عادت نقابات فنية إلى الاحتجاج، والتعبير عن رفضها المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وذهبت النقابات إلى حد وصف مشروع القانون، الذي صادق عليه، أخيرا، مجلس النواب في جلسة تشريعية بالإجماع، بـ”لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية”. وفي الوقتأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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