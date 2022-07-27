الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “مجتمعاتكم تختنق بالخرافات ويكاد يغمى عليها من فرط التخريف فأدركوها ببعض العقلانية”. ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “الذكي يبحث عن الحل في كل مكان، والعبقري يبحث عن الحل في المشكلة، والحكيم يجعل المشكلة هي الحل”. بومشمر كتبت الإعلاميةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا