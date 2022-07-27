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الصباح الفني

قالوا

منذ 23 ثانية
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬مجتمعاتكم‭ ‬تختنق‭ ‬بالخرافات‭ ‬ويكاد‭ ‬يغمى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬التخريف‭ ‬فأدركوها‭ ‬ببعض‭ ‬العقلانية‭”.‬ ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الذكي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الحل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬والعبقري‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الحل‭ ‬في‭ ‬المشكلة،‭ ‬والحكيم‭ ‬يجعل‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬الحل‭”.‬ بومشمر كتبت‭ ‬الإعلامية‭أكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية


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