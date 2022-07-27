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الصباح الفني

بنشليخة‭ ‬تستعد‭ ‬لديو‭ ‬جديد

منذ 14 دقيقة
منال‭ ‬بنشليخة‭ (‬خاص‭)‬
أزاحت‭ ‬المغنية‭ ‬منال‭ ‬بنشليخة،‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بديو‭ ‬سيجمعها‭ ‬بمغني‭ ‬الراب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬جزائرية‭ ‬سليمان‭ ‬النبشي‭.‬ وقالت‭ ‬بنشليخة‭ ‬عن‭ ‬الأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭ “‬زينا‭”‬،‭ ‬إنها‭ ‬ستطرحها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬بداية‭ ‬شتنبر‭أكمل القراءة »


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