الصباح الفني
بنشليخة تستعد لديو جديد
أزاحت المغنية منال بنشليخة، الستار عن بعض تفاصيل أغنية جديدة، يرتقب أن تعود بها إلى الساحة الفنية، خلال الأسابيع المقبلة، ويتعلق الأمر بديو سيجمعها بمغني الراب الفرنسي من أصول جزائرية سليمان النبشي. وقالت بنشليخة عن الأغنية الجديدة والتي ستحمل عنوان “زينا”، إنها ستطرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب” بداية شتنبرأكمل القراءة »
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