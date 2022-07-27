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وطنية

استثمار‭ ‬170‭ ‬مليارا‭ ‬لتأهيل‭ ‬العرض‭ ‬الصحي

منذ 15 ثانية
اتفاقية‭ ‬إطار‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬والتقنيين‭ ‬وإحداث‭ ‬ثلاث‭ ‬كليات‭ ‬ومراكز‭ ‬استشفائية‭ ‬وزيادة‭ ‬المقاعد‭ ‬البيداغوجية‭ ‬ ستخصص‭ ‬الحكومة‭ ‬اعتمادات‭ ‬استثمار،‭ ‬لتصل‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬2030‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ (‬170‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬تسيير‭ ‬بقيمة‭ ‬742‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وإحداث‭ ‬مناصب‭ ‬مالية‭ ‬لتحسين‭ ‬التأطير‭أكمل القراءة »


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