وطنية
استثمار 170 مليارا لتأهيل العرض الصحي
اتفاقية إطار لزيادة عدد الأطباء والتقنيين وإحداث ثلاث كليات ومراكز استشفائية وزيادة المقاعد البيداغوجية ستخصص الحكومة اعتمادات استثمار، لتصل في مجملها في أفق 2030 إلى مليار و 700 مليون درهم (170 مليار سنتيم)، إضافة إلى موارد تسيير بقيمة 742 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها، وإحداث مناصب مالية لتحسين التأطيرأكمل القراءة »
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