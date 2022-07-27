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الرياضة

سيلا: هدفنا مونديال 2024

منذ 3 دقائق
مدرب أسود الشاطئ قال إنه سيطلق بطولة وطنية لاكتشاف المواهب قال السنغالي عمر نغالا سيلا، المدرب الجديد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية، ، إنه يريد تأهيل المنتخب المغربي لأول مرة إلى مونديال 2024. وكشف سيلا، في تصريح صحافي، إستراتيجيته خلال فترة عقده الممتد لعامين مع المنتخب الوطني، وقال إنأكمل القراءة »


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