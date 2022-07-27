fbpx
الرياضة

عشرة لاعبين يغادرون السريع

منذ 14 ثانية
تزامن نزول سريع وادي زم إلى بطولة القسم الثاني، مع نهاية عقود عشرة لاعبين، ثمانية منهم لعبوا أساسيين في الدورات الأخيرة من القسم الأول، بقيادة المدرب السويسري غوغلييرمو أرينا. وانتهت فترة إعارة المهاجم الحسين رحيمي العائد إلى الرجاء الرياضي، ولاعب الوسط فيصل الحدادي والمدافعين عبد الله غراف وأيوب عديلة العائدينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.