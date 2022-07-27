الرياضة
عشرة لاعبين يغادرون السريع
تزامن نزول سريع وادي زم إلى بطولة القسم الثاني، مع نهاية عقود عشرة لاعبين، ثمانية منهم لعبوا أساسيين في الدورات الأخيرة من القسم الأول، بقيادة المدرب السويسري غوغلييرمو أرينا. وانتهت فترة إعارة المهاجم الحسين رحيمي العائد إلى الرجاء الرياضي، ولاعب الوسط فيصل الحدادي والمدافعين عبد الله غراف وأيوب عديلة العائدينأكمل القراءة »
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