وطنية
وفيات في حرائق جديدة بالعرائش
أفادت مصادر محلية بإقليم العرائش، أن شخصين على الأقل، لقيا مصرعهما اختناقا، أول أمس (الاثنين)، جراء اندلاع حريق جديد اجتاح مناطق غابوية واسعة تابعة لجماعتي بني عروس وتازروت، وأصيب آخرون أثناء مشاركتهم في عملية إخماد ألسنة اللهب، نقلوا جميعا إلى مستشفى لالة مريم بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية. وفي ظل غيابأكمل القراءة »
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