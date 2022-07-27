fbpx
وطنية

وفيات‭ ‬في‭ ‬حرائق‭ ‬جديدة‭ ‬بالعرائش

منذ 22 ثانية
أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬بإقليم‭ ‬العرائش،‭ ‬أن‭ ‬شخصين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لقيا‭ ‬مصرعهما‭ ‬اختناقا،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬جراء‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬جديد‭ ‬اجتاح‭ ‬مناطق‭ ‬غابوية‭ ‬واسعة‭ ‬تابعة‭ ‬لجماعتي‭ ‬بني‭ ‬عروس‭ ‬وتازروت،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إخماد‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب،‭ ‬نقلوا‭ ‬جميعا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬لالة‭ ‬مريم‭ ‬بالمدينة‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاجات‭ ‬الضرورية‭.‬ وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.