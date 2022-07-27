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الصباح الفني

بلعسري‭ ‬يقدم‭ “‬خريف‭ ‬براغ‭” ‬بالصويرة

منذ 3 دقائق
غلاف‭ ‬الرواية‭ (‬خاص‭)‬
نظمت‭ ‬المديرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬لوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة،‭ ‬بالصويرة،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بدعم‭ ‬وشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للصويرة‭ ‬وجمعية‭ ‬الصويرة‭ ‬موكادور،‭ ‬لقاء‭ ‬أدبيا‭ ‬احتفاء‭ ‬بالإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬للكاتب‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬بلعسري،‭ “‬خريف‭ ‬براغ‭” ‬والصادر‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬رؤية‭ ‬المصرية‭.‬ وشارك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأدبي،‭ ‬النقاد‭ ‬والأساتذة‭: ‬محمد‭ ‬خراز‭ ‬وثريا‭ ‬إقبال‭ ‬وعبدالرزاق‭أكمل القراءة »


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