الصباح الفني
بلعسري يقدم “خريف براغ” بالصويرة
نظمت المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، بالصويرة، السبت الماضي، بدعم وشراكة مع المجلس الإقليمي للصويرة وجمعية الصويرة موكادور، لقاء أدبيا احتفاء بالإصدار الجديد للكاتب الدكتور مصطفى بلعسري، “خريف براغ” والصادر هذه السنة عن دار رؤية المصرية. وشارك في اللقاء الأدبي، النقاد والأساتذة: محمد خراز وثريا إقبال وعبدالرزاقأكمل القراءة »
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