الرياضة
المباركي يفاجئ الزمامرة
فاجأ اللاعب عبد الصمد المباركي مسؤولي نهضة الزمامرة، بعدما قرر إنهاء تجربته رفقة الفريق. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن اللاعب عقد لقاء مع مسؤولي الفريق، مساء أو أمس (الاثنين)، انتهى بفسخ العقد بطلب من اللاعب. وأفاد مصدر مسؤول أن اللاعب لم يعد مرتاحا داخل الفريق، وعبر عن رغبته فيأكمل القراءة »
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