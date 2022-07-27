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الرياضة

رسالة رياضية: حكامة

منذ 18 ثانية
عبد الإله المتقي
تتخذ جامعة كرة القدم قرارات جريئة من وقت لآخر، لكن في تطبيقها تظهر بعض المشاكل، ما يعني أن هناك خللا في الدراسات. فمنع مدرب من تدريب فريقين في موسم واحد في القسم نفسه، أفرز عدة اختلالات أثناء التطبيق، مثل «تجويع» مدربي الهواة، الذين لا تتعدى أجورهم 7 آلاف درهم، وحرمانأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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