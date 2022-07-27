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وطنية

الأحرار‭: ‬معارضة‭ “‬روتيني‭ ‬اليومي‭”‬

منذ 24 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭     (‬خاص‭)‬
رئيس‭ ‬الفدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬للشبيبة‭ ‬التجمعية‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين وجه‭ ‬لحسن‭ ‬السعدي،‭ ‬رئيس‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬للشبيبة‭ ‬التجمعية،‭ ‬مدفعيته‭ ‬صوب‭ ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبد‭ ‬الله،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬بسبب‭ “‬هاشتاغ‭” ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬المنتشر‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والبرلماني‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬العيدودي‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية،‭ ‬بسبب‭ ‬دور‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬أكمل القراءة »


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