وطنية
الأحرار: معارضة “روتيني اليومي”
رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يطلق النار على خصومه السياسيين وجه لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مدفعيته صوب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بسبب “هاشتاغ” أسعار المحروقات المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، والبرلماني عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية، بسبب دور المعارضة في البرلمان.أكمل القراءة »
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