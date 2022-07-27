الرياضة
طنجة يرفض مقايضة أكسيل
الفريق يفضل بيعه لرفع عقوبة المنع من الانتداب رفض اتحاد طنجة لكرة القدم مقايضة هدافه الغابوني أكسيل مايي، بلاعبين من الرجاء والوداد، بسبب تفاقم ديونه. ويعول اتحاد طنجة الذي يسعى لرفع عقوبة منعه من التعاقدات على صفقة بيع أكسيل، في ظل اهتمام الرجاء والوداد والترجي التونسي، بحثا عن سبل لحلأكمل القراءة »
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