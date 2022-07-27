وطنية
مجلس الجالية… آفاق واعدة
خول للمغاربة المقيمين بالخارج الحق في المواطنة الكاملة والمشاركة في المؤسسات الاستشارية الدكتور خالد الشرقاوي السموني (*) إن اختيار هذا الموضوع يجد مبرره في أن بلادنا بدأت منذ أسابيع تستقبل أفراد الجالية المغربية بالخارج لقضاء عطلهم في أحضان وطنهم، وأيضا اقتراب اليوم الوطني للمهاجر الذي يتم الاحتفال به في 10 غشتأكمل القراءة »
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