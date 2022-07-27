fbpx
وطنية

مجلس‭ ‬الجالية‭… ‬آفاق‭ ‬واعدة

منذ 3 دقائق
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
خول‭ ‬للمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المواطنة‭ ‬الكاملة‭  ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاستشارية الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭ ‬(*)  إن‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬يجد‭ ‬مبرره‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بلادنا‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬تستقبل‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بالخارج لقضاء‭ ‬عطلهم‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬وطنهم،‭ ‬وأيضا‭ ‬اقتراب‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمهاجر‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬غشت‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.