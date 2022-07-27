الرياضة
الوداد يتمسك بمساعدي الركراكي
داري يحصل على التأشيرة ويلتحق بناديه الجديد حسم سعيد الناصري، رئيس الوداد، في مستقبل الطاقم التقني المساعد لوليد الركراكي في مهمة قيادة الفريق، وقرر المحافظة عليه برمته، مهما كانت جنسية المدرب الجديد. وذكر مصدر مطلع أن الوداد يسعى إلى المحافظة على استقرار المجموعة مستقبلا، خصوصا أن الطاقم المساعد قام بعملأكمل القراءة »
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