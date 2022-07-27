الرياضة
وحيد ضمن أغلى مدربي المونديال
حل البوسني وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، في المركز 19 ضمن قائمة أغلى مدربي نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وحدد موقع «فينانس فوتبال»، المتخصص، الراتب السنوي لمدرب الأسود في 920 ألف أورو، أي ما يناهز 920 مليون سنتيم. وجاء هانزأكمل القراءة »
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