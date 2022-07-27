الرياضة
الرجاء يمهد لتخفيض واجب الانخراط
مقترح للبدراوي في طور النقاش وانقسام حول القيمة المقترحة تنقسم الآراء بخصوص تخفيض قيمة الانخراط بالرجاء الرياضي، بين رافض لفكرة إنزالها إلى 3000 درهم، ومطالب بضرورة جعلها في متناول الجميع. وحسب معلومات «الصباح» فإن مقترحا للرئيس عزيز البدراوي، مازال في طور النقاش، ويقضي بتخفيض السومة إلى 3000 درهم، مع الإبقاءأكمل القراءة »
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