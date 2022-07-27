الرياضة
أكرد يبتعد عن المونديال
خضع لعملية جراحية ومصدر طبي يتوقع غيابه ثلاثة أشهر بات نايف أكرد، الدولي المغربي والمحترف بويستهام الإنجليزي، مهددا بالغياب عن نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وخضع أكرد لعملية جراحية، أول أمس (الاثنين)، في الكاحل بإنجلترا، تحت إشراف الطاقم الطبيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا