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الرياضة

أكرد يبتعد عن المونديال

منذ 38 ثانية
خضع لعملية جراحية ومصدر طبي يتوقع غيابه ثلاثة أشهر بات نايف أكرد، الدولي المغربي والمحترف بويستهام الإنجليزي، مهددا بالغياب عن نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وخضع أكرد لعملية جراحية، أول أمس (الاثنين)، في الكاحل بإنجلترا، تحت إشراف الطاقم الطبيأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية


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