الرياضة
ديما يعرض نفسه على الجيش
أصبح الفرنسي فرانك ديما، مدرب مازيمبي الكونغولي، من أبرز المرشحين، لخلافة البلجيكي فندربروك، في تدريب الجيش الملكي. وعلمت “الصباح”، أن ديما عبر عن رغبته في خوض تجربة بالبطولة، إذ سبق له تدريب المغرب الفاسي، وساهم في تكوين عدد من النجوم، الذين حافظوا على مكان الفريق بالقسم الممتاز. وسبق لديما أنأكمل القراءة »
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