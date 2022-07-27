الرياضة
خريبكة تحتفي بالرميشي
خص سكان حي البريك بخريبكة، أول أمس (الاثنين) خديجة الرميشي، حارسة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية، باستقبال كبير بمسقط رأسها. وجاء هذا الاستقبال بعد تألق الرميشي في منافسات كأس إفريقيا التي اختتمت بالرباط، إذ ساهمت في التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة بأستراليا ونيوزيلندا السنة المقبلة، ولعبأكمل القراءة »
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