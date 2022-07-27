الرياضة
آسفي يفاوض الرضواني
دخل أولمبيك آسفي في مفاوضات مع محمد الرضواني، لاعب نهضة الزمامرة. وولد الرضواني في 1989، ويوظف في وسط الميدان، وسبق له اللعب لحسنية بنسليمان وشباب المحمدية ونهضة الزمامرة. وكشفت مصادر مقربة أن إدارة أولمبيك آسفي حسمت صفقة اللاعب محمد العبدي، قادما من نجاح سوس، أحد فرق الهواة. وأوضحت المصادر نفسهاأكمل القراءة »
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