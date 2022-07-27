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الرياضة

ريكبي خريبكة إلى نهائي الكأس

منذ 42 ثانية
تأهل أولمبيك خريبكة للريكبي شباب إلى نهائي كأس العرش، بعد تفوقه في مباراة نصف النهاية، بالملعب البلدي بوجدة، على مولودية وجدة، ب 24 مقابل ثلاثة. وهيمن أولمبيك خريبكة على أطوار المواجهة، رغم إقامتها في أجواء حارة، وعدم خلود اللاعبين لفترة راحة بعد موسم طويل. ونجح أولمبيك خريبكة للريكبي في تجاوزأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية


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