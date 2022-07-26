أســــــرة
نــصــيـــحــة: احذروا الأطعمة السكرية
هناك عدد من النصائح والإجراءات الوقائية التي يمكن تنفيذها لحماية الأسنان ومنع ظهور البقع البيضاء عليها، أهمها التنظيف الجيد بفرشاة الأسنان مع استعمال الخيط بين الأسنان وفرشاة خاصة بتنظيف اللسان. ويعتبر الاختصاصيون أنه يمكن لمعظم الأشخاص منع ظهور البقع البيضاء عن طريق تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتويأكمل القراءة »
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