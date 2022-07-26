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فضائـح هـزت مناطـق الشمـال

منذ 11 دقيقة
شبكات تزوير وثائق السيارات المسروقة أبطالها جمركيون وأمنيون وموظفون عاشت مدن الشمال، خلال السنوات الأخيرة، على وقع فضائح مدوية، خاصة بمدينتي طنجة وتطوان والمعابر الحدودية المتاخمة، التي شهدت عمليات مثيرة تقمص فيها دور البطولة جمركيون وأمنيون وموظفون في إدارات عمومية، ونسجوا علاقات مشبوهة مع شبكات إجرامية تنشط في مجالات غيرأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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