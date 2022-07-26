ملف عـــــــدالة
فضائـح هـزت مناطـق الشمـال
شبكات تزوير وثائق السيارات المسروقة أبطالها جمركيون وأمنيون وموظفون عاشت مدن الشمال، خلال السنوات الأخيرة، على وقع فضائح مدوية، خاصة بمدينتي طنجة وتطوان والمعابر الحدودية المتاخمة، التي شهدت عمليات مثيرة تقمص فيها دور البطولة جمركيون وأمنيون وموظفون في إدارات عمومية، ونسجوا علاقات مشبوهة مع شبكات إجرامية تنشط في مجالات غيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا