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تتويج “الليلة” في مهرجان الرحالة بالأردن
فوز بورحيم بجائزة أحسن إخراج وأيت أوكادور تتنافس على أحسن ممثلة توجت مسرحية “الليلة” لفرقة مسرح سيدي يحيى الغرب للمخرج طارق بورحيم، بجائزة أحسن إخراج في النسخة الأولى لمهرجان مسرح الرحالة لفنون الفضاءات المفتوحة بالأردن. وفازت مسرحية “بيت الطيب” لعلي أبو سالم من مصر، بجائزة أفضل نص مسرحي، ومسرحية “ميتأكمل القراءة »
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