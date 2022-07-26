حوادث
التحقيق في أسباب وفاة خمسيني بتاونات
أمرت النيابة العامة بتاونات بتشريح جثة فلاح عمره 53 سنة، عثر عليها أخيرا، معلقة بحبل بغصن شجرة قرب منزله بدوار النقلة بجماعة الودكة بغفساي، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، في إطار بحث شمل ظروف وحيثيات وأسباب وفاته. وعثر قريب للهالك المتزوج والأب ل3 أبناء، على جثته قبل إخبارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا