الصباح الفني
“The Gray Man” على “نتفليكس”
بثت منصة “نتفليكس” فيلم “The Gray Man”، الذي وصلت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار. وتعتمد قصة الفيلم على سلسة روايات من تأليف مارك غريني، وتدور حول وجود عميل في وكالة المخابرات المركزية متهم بالقتل، وهو رايان جوسلينج ويعرف أيضا باسم “Sierra Six”، حيث ثم انتزاعه من السجن الفدرالي والعمل علىأكمل القراءة »
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