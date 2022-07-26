أســــــرة
البقع البيضاء على الأسنان… علامة مزعجة
الجميع معرض للإصابة بها والأسباب متنوعة أبرزها تسمم الفلورايد يمكن أن يرجع ظهور البقع البيضاء على الأسنان للعديد من الأسباب الصحية ونمط الحياة، وقد تظهر حتى بالنسبة للأشخاص الملتزمين بروتين يومى للعناية بصحة الأسنان، وقد تحدث البقع البيضاء أو أي تغير آخر في لون الأسنان نتيجة لعدة عوامل فقد يكونأكمل القراءة »
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