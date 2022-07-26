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حوادث

اغتصاب قاصر يطيح بإمام بخريبكة

منذ 11 دقيقة
تصريحات صادمة لطفل توحدي تعجل بتدخل الوكيل العام وإيقاف المشتبه فيه أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صبيحة أول أمس (الأحد)، بوضع إمام مسجد، يوجد بتراب دائرة وادي زم، إقليم خريبكة، رهن تدابير الحراسة النظرية، بمقر المركز الترابي للدرك الملكي للمدينة ، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، بعد اتهامه منأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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