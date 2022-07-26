حوادث
اغتصاب قاصر يطيح بإمام بخريبكة
تصريحات صادمة لطفل توحدي تعجل بتدخل الوكيل العام وإيقاف المشتبه فيه أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، صبيحة أول أمس (الأحد)، بوضع إمام مسجد، يوجد بتراب دائرة وادي زم، إقليم خريبكة، رهن تدابير الحراسة النظرية، بمقر المركز الترابي للدرك الملكي للمدينة ، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، بعد اتهامه منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا