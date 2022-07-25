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الصباح السياسي

الانتخابات الجزئية… 8 شتنبر مكرر

منذ دقيقة واحدة
الأحرار يعتبر نتائجها تجديدا للثقة في الحزب واستفتاء على قوة برنامجه وصحة منهجه وجدت قيادة التجمع الوطني للأحرار في نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة مناسبة للتأكيد على أن المغاربة جددوا الثقة في حزب “الحمامة”، بسبب طريقته في الاشتغال وبرنامجه ولأن منهجه هو الصحيح، وهو ما يريده المواطنون، وأن الدليل على ذلكأكمل القراءة »


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