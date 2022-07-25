الأولى
“بوليساريو” وثراء الحروب
قادة الجبهة يسكنون في منازل فاخرة ويتربعون على عرش المخدرات والتهريب بقلم: الفاضل الرقيبي لا يكاد يختلف اثنان، سواء في المخيم أو المتابعون للشأن الداخلي لتنظيم “بوليساريو”، أو بالأصح ما تبقى منه، أن جل قادة الجبهة جاؤوا من طبقات عادية، وأغلبهم كان والده يشتغل جنديا في جيش التحرير المغربي، إبانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا