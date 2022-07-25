الأولى
ضبط إمام مسجد رفقة خليلته
أحالت مصالح الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي خميس أنجرة، صباح أول أمس (السبت)، على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، إمام مسجد وعشيقته من أجل تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. وقضى الموقوفان ليلتين رهن الحراسة النظرية بمقر الدرك سالف الذكر، بعد أن أوقفا، مساء الخميس الماضي، داخل غرفة ملحقة بمسجد يؤمأكمل القراءة »
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