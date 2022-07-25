fbpx
الأولى

ضبط إمام مسجد رفقة خليلته

منذ 20 دقيقة
أحالت مصالح الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي خميس أنجرة، صباح أول أمس (السبت)، على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، إمام مسجد وعشيقته من أجل تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. وقضى الموقوفان ليلتين رهن الحراسة النظرية بمقر الدرك سالف الذكر، بعد أن أوقفا، مساء الخميس الماضي، داخل غرفة ملحقة بمسجد يؤمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.