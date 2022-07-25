الأولى
هرطقات بنعلي
لسنا يتامى، سيدتي، حتى تتعلمي الحجامة في رؤوسنا. وإذا كنت تعانين مشكلا في التواصل والتعبير، وعطبا في الذاكرة، فيمكنك، بكل بساطة، أن تحرري استقالتك، وتتنحي عن منصب يبدو أكبر منك. فلم نعهد في أنفسنا مخاطبة المسؤولين على هذا النحو، لكن حين تصل الأمور إلى هذا الحد من الاستهتار والتردي والإسفاف،أكمل القراءة »
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