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الصباح الفني

شيماء عبد العزيز تخرج عن صمتها

منذ 4 دقائق
اضطرت المغنية شيماء عبد العزيز إلى الخروج عن صمتها والرد على منتقدي ظهورها، أخيرا، رفقة حراس شخصيين في إحدى الحفلات. وتقاسمت عبد العزيز مع متابعي صفحتها على “إنستغرام”، فيديو ترد فيه على منتقديها، عبرت من خلاله عن بعض التعاليق المسيئة اليها. وأوضحت خريجة أحد برنامج اكتشاف المواهب الغنائية أن الحراسأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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