الصباح الفني
عودة الساهلي إلى التواصل
استأنفت الفنانة رجوى الساهلي نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب عدة أيام، ما أثار تكهنات بين متابعيها الذين اعتادوا على يومياتها. ونشرت الساهلي، في حسابها على “أنستغرام”، صور أطفالها وأنشطتها الصيفية. وظهرت وهي تقضي لحظات على شاطئ البحر، كما شاركت صورة لها مع الفنان حميد الحضري متمنية له الشفاء.أكمل القراءة »
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