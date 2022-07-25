الصباح الفني
بلقيس في احتفالات عيد الشباب
اختيرت الفنانة بلقيس فتحي، ضمن الفنانين العرب الذين سيحيون حفلا فنيا بالمغرب لمناسبة عيد الشباب. وقالت فتحي إنها تستعد لزيارة المغرب من أجل المشاركة في عيد الشباب وإحياء سهرة فنية خاصة بهذه المناسبة، إذ تقاسمت مع متابعيها بعض تفاصيل الحفل. وأوضحت فتحي أنها لأول مرة، ستحيي حفلا لمناسبة عيد الشبابأكمل القراءة »
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