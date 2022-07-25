حوادث
10 سنوات لمهرب مخدرات بطنجة
ضبط على متن شاحنة محملة بـ 12 طنا من “الشيرا” يحاول العبور بها نحو الخارج أسدلت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، الستار على الفصل الثاني لمحاكمة سائق شاحنة لنقل البضائع، متورط في ملف مرتبط بمحاولة تهريب شحنة قياسية من المخدرات قدر وزنها بحوالي 12 طنا من مادة «الشيرا»،أكمل القراءة »
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