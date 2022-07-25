fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة حدث لانتحار والده

منذ 3 دقائق
استجاب بدر سعيد رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، أخيرا، لملتمس تقدم به دفاع حدث كان ملف قضيته جاهزا للمناقشة، ارتباطا بمتابعته من طرف النيابة العامة بجناية سرقة هاتف محمول من زميلته بالصف الدراسي. وقرر تأجيل محاكمته تغليبا للجانب الإنساني، سيما بعدما وصلت أخبار تفيد أن والد الحدث موضوع المحاكمة، انتحرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.