حوادث
تأجيل محاكمة حدث لانتحار والده
استجاب بدر سعيد رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، أخيرا، لملتمس تقدم به دفاع حدث كان ملف قضيته جاهزا للمناقشة، ارتباطا بمتابعته من طرف النيابة العامة بجناية سرقة هاتف محمول من زميلته بالصف الدراسي. وقرر تأجيل محاكمته تغليبا للجانب الإنساني، سيما بعدما وصلت أخبار تفيد أن والد الحدث موضوع المحاكمة، انتحرأكمل القراءة »
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