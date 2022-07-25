الأولى
الأيادي النظيفة في القوات المساعدة
إعفاء مسؤول بالدريوش وايقاف “مخازني” متلبسا بالرشوة باشرت لجنة مركزية تابعة لجهاز القوات المساعدة تحقيقات إدارية بخصوص إيقاف “مخازني” يشتغل بثكنة إقليم الدريوش، متلبسا بتلقي رشوة من زميله في العمل، مقابل التوسط له لدى مسؤول للاستفادة من حركة انتقالية. وقادت التحريات أعضاء اللجنة إلى إعفاء القائد الإقليمي للجهاز من منصبه،أكمل القراءة »
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