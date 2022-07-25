fbpx
وطنية

مطالب بافتحاص مالية الأعمال الاجتماعية لابن سينا

منذ 4 دقائق
تحول الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي مستشفى ابن سينا المنعقد، أخيرا، إلى حلبة للصراع بين أعضاء الجمعية، المنتمين إلى تيارات نقابية مختلفة، بسبب إصرار البعض على المطالبة بنسخ من التقرير الأدبي والمالي للجمعية. وكشفت مصادر حضرت الجمع العام، أن حبيب كروم، وكيل لائحة باسم ثلاث نقابات، هي المنظمةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.