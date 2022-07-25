وطنية
مطالب بافتحاص مالية الأعمال الاجتماعية لابن سينا
تحول الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي مستشفى ابن سينا المنعقد، أخيرا، إلى حلبة للصراع بين أعضاء الجمعية، المنتمين إلى تيارات نقابية مختلفة، بسبب إصرار البعض على المطالبة بنسخ من التقرير الأدبي والمالي للجمعية. وكشفت مصادر حضرت الجمع العام، أن حبيب كروم، وكيل لائحة باسم ثلاث نقابات، هي المنظمةأكمل القراءة »
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